Загадочная гибель 14-летнего Дениса Чаленко: эксперты нашли важную улику

Под полицией в Прилуках снова собрались горожане. Требуют отчитаться, что сделало следствие за месяц по делу о гибели 14-летнего Дениса Чаленко. Фото - ТСН

Дело о загадочной гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках на Черниговщине переквалифицировали. Теперь следствие ведется по статье "умышленное убийство" вместо нарушение правил безопасности движения на железной дороге.

Под ногтями парня нашли эпителий чужой кожи. Еще продолжаются экспертизы, в том числе и ДНК. Все результаты будут переданы следствию 3 декабря. Дело надеются раскрыть в кратчайшие сроки, сообщил руководитель следственной группы Владислав Кирпук, передает ТСН.

У местного отделения полиции в очередной раз собрались горожане. Они переживают, что в течение месяца расследование не сдвинулось.

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"Никто не хочет расследовать дело, тянут резину, чтобы люди успокоились", - говорит отец погибшего Виктор Чаленко.

Люди уверены, что полиция причастна к убийству. Там рассказали: тех, кого родители считают виновными, уволили с должностей, но они продолжают работать в органах.

"Для того, чтобы привлечь кого-то к дисциплинарной или уголовной ответственности, необходимо получить определенное количество доказательств. Давать оценку будут прокуратура и суд ", - говорит и.о. руководителя Прилуцкого полиции Сергей Сторожук.

3 декабря люди пообещали снова прийти под отделение полиции, чтобы услышать новости о результатах экспертиз.

Школьника нашли на путях 29 октября со следами сильного избиения. В версию полиции, что Дениса сбил поезд, родители не поверили. Подозревают, что его забили до смерти и уже мертвым положили на рельсы под поезд. Люди вышли на пикет в местный участок полиции. Родители добились проведения повторной экспертизы. Благодаря огласке дело теперь расследуют следователи из Киева.