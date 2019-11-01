Загадочная гибель 14-летнего Дениса Чаленко: дело получило новый поворот

В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Фото - prk.city

Расследованием смерти 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук на Черниговщине будут заниматься следователи из Главного управления Нацполиции. Об этом сообщил руководитель ведомства Игорь Клименко.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую ​​задачу я поставил лучшим следователем центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", - сказал Игорь Клименко.

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Добавил, что по его приказу начальника Прилукского отдела полиции Александра Яцика отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. 29 октября парень пошел на занятия по боксу и не вернулся домой вовремя