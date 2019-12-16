Задохнулись автомобильными газами: нашли мертвыми парня и несовершеннолетнюю девушку

В Полтаве двое молодых людей умерли от угарного газа в автомобиле. Фото: telegraph.co.uk

Тела двух молодых людей в машине с работающим двигателем обнаружили утром воскресенья в Полтаве.

Об обстоятельствах страшной находки коеспонденту Gazeta.ua рассказал старший следователь Киевского райотдела полиции города Полтавы Владимир Пасичко.

15 декабря около 8 часов утра в полицию поступило сообщение от прохожего, что в одном из гаражей кооператива "Импульс" на ул. Опытной в ​​Полтаве нашел двух мертвых людей.

Тела 19-летнего парня и 16-летней девушки без признаков жизни находились в закрытом гараже в автомобиле с работающим двигателем. Известно, что оба они - полтавчане.

"Судебно-медицинские эксперты при осмотре на месте происшествия следов насильственной смерти не обнаружили. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом", - пояснил следователь.

Правоохранители открыли уголовное производство. Пока проводится проверка, дело квалифицируют как умышленное убийство. Тела погибших для установления причины смерти доставлены в областной бюро СМЭ.

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Было это самоубийство или несчастный случай, разберутся в ходе расследования. По словам полицейского, подобные случаи не редкость в холодные периоды года, часто бывают трагическим стечением обстоятельств. Люди садятся в машину погреться и умирают от удушья выхлопными газами.

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