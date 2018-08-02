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четверг, 02 августа 2018 12:16

Задержанным в убийстве "Сармата" объявили о подозрение

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Задержанным в убийстве &quot;Сармата&quot; объявили о подозрение
Бердянского активиста Виталия Олешко убили из обреза охотничьего ружья в собственном дворе. Фото - стопкадр с видео

Четырем подозреваемым в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко, позывной "Сармат", сообщили о подозрении. Об этом спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко написал в Facebook.

"Четырем лицам сообщено о подозрении по статье умышленное убийство совершенное по предварительному сговору группой лиц в Бердянске Запорожской области", - сообщил пресс-секретарь.

Он напомнил, что злоумышленников были задержали в результате спецоперации "Сирена" в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

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"Сейчас в Бердянский горрайонный суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Лысенко.

Следственные действия в указанном уголовном производстве продолжаются. Ход расследования контролируется прокуратурой Запорожской области.

Бердянского активиста Виталия Олешко убили из обреза охотничьего ружья в собственном дворе. Рядом были жена и побратимы. Подозреваемых задержали в тот же день.

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