Задержанный рецидивист сбежал из отделения полиции: фото преступника

Из Фастовского отделения полиции Киевской области сбежал задержанный грабитель - 27-летний Николай Смолинский из села Кожанка.

Он в селе Трилесы открыто похитил мобильный телефон у знакомого, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua С Фастовского отделения полиции сбежал задержанный грабитель - 27-летний Николай Смолинский из села Кожанка

"Через несколько часов работники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина год назад условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы. Там он отбывал наказание за совершение кражи и незаконного завладения автомобилем. По факту ограбления следователи открыли уголовное производство и объявили подозрение в совершении преступления гражданину Смолинскому. Осознавая то, что ему снова грозит наказание в виде лишения свободы, мужчине удалось бежать из-под стражи", - рассказали в полиции.

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Приметы злоумышленника: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые, говорит на "суржике". Был одет в кофту зеленого цвета, сине-светлые джинсы, кроссовки без шнурков.

По факту побега из-под стражи полиция открыла уголовное производство. Беглецу грозит до 5 лет тюрьмы.

Если кому-то известно о местонахождении беглеца или имеет информацию, которая поможет разыскать злоумышленника, просят сообщать по тел. 102 или 0933034986.

Пограничники задержали преступника, сбежавшего из Вознесенской исправительной колонии в Николаевской области. Задержали беглеца в Одесской области на пункте пропуска через украинскую-молдавскую границу.