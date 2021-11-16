Задержан подозреваемый в расстреле мужчины возле суда

Фото: t.me/kyivregionpatrolpolice

В Софиевской Борщаговке под Киевом задержали подозреваемого в стрельбе возле столичного Киево-Святошинского суда.

Его на авто Audi, который попадал под ориентировку, остановили патрульные, сообщила в Telegram-канале пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстрелянные под судом супруги и убийца оказались родственниками

"Сегодня около 14 часов, патрульные Киевщины получили ориентировку: водитель Audi устроил стрельбу на ул. Мельниченко в Киеве и уехал в неизвестном направлении. Есть пострадавшие. В течение часа инспекторы остановили подпадавший под ориентировку авто на улице Шалимова, что в Софиевской Борщаговке", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия устанавливает следственная группа.

В Киеве по ул. Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. Инцидент произошел 16 ноября возле Киево-Святошинского суда. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Это – 42-летний гражданин Грузии. Раньше имел судимость.