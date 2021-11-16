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вторник, 16 ноября 2021 15:49

Мужчину расстреляли на выходе из суда

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Мужчину расстреляли на выходе из суда
В Киеве возле суда подстрелили мужчину. Фото: t.me/KyivPolitics

В Киеве по ул. Мельниченко подстрелили мужчину.

Инцидент произошел 16 ноября возле Киево-Святошинского суда, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь", - сообщили в полиции.

В столице ввели специальную полицейскую операцию.

Раненый - 42-летний гражданин Грузии. Ранее судимый.

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"Было три-четыре выстрела", - рассказал очевидец правозащитник Вадим Володарский.

Потерпевший получил три ранения: в ногу и спину, сообщает "Сегодня" со ссылкой на источник в полиции. Он пришел в суд, но заседание перенесли, потому что не явились другие стороны судебного процесса. Его обстреляли на выходе из здания из огнестрельного оружия.

Мужчина был с адвокатом. Должно было слушаться дело о разбое.

Стрелка якобы уже задержали под Киевом. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Вв Николаеве у здания Ленинского районного суда Герасим Багирянц из ружья "Сайгак" расстрелял супругов одесситов Михаила Белова и жену Татьяну. Был должен супругам деньги.

Следователям преступник сказал, что убийство не планировал, а оружие всегда держал в машине, потому что охотник.

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