Мужчину расстреляли на выходе из суда

В Киеве по ул. Мельниченко подстрелили мужчину.
Инцидент произошел 16 ноября возле Киево-Святошинского суда, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь", - сообщили в полиции.
В столице ввели специальную полицейскую операцию.
Раненый - 42-летний гражданин Грузии. Ранее судимый.
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"Было три-четыре выстрела", - рассказал очевидец правозащитник Вадим Володарский.
Потерпевший получил три ранения: в ногу и спину, сообщает "Сегодня" со ссылкой на источник в полиции. Он пришел в суд, но заседание перенесли, потому что не явились другие стороны судебного процесса. Его обстреляли на выходе из здания из огнестрельного оружия.
Мужчина был с адвокатом. Должно было слушаться дело о разбое.
Стрелка якобы уже задержали под Киевом. Официально эту информацию пока не подтвердили.
Вв Николаеве у здания Ленинского районного суда Герасим Багирянц из ружья "Сайгак" расстрелял супругов одесситов Михаила Белова и жену Татьяну. Был должен супругам деньги.
Следователям преступник сказал, что убийство не планировал, а оружие всегда держал в машине, потому что охотник.
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