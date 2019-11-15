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пятница, 15 ноября 2019 17:16

Задержан один из ключевых лидеров "Идил"
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Задержан один из ключевых лидеров «Идил» .СБУ.Фото: ssu.gov.ua

СБУ задержало террориста, который координировал деятельность "Идил" в Украине.

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину и использовал поддельный паспорт. Находясь в Украине, террорист координировал деятельность специальных организаций "Идил", так называемых "Амниятив". Об этом сообщает СБУ.

Правоохранителям удалось задержать преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Провели портретную экспертизу, где подтвердилось, что задержанный иностранец действительно разыскиваемым лидером "Исламского государства".

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Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Также спецслужбы проверяют информацию о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.

В Киеве задержали членов преступной группировки, которые угрожая физической расправой, требовали у людей возвращения "долгов".

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