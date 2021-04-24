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суббота, 24 апреля 2021 15:40

Задержали злоумышленников, которые обворовывали магазины
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На Сумщине задержали группу злоумышленников, которые обворовывали магазины на территории всего региона.

Ими оказались ранее судимые жители Сум и Сумского района. Об этом сообщили в областном отделе полиции.

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На Сумщине задержали злоумышленников, которые обворовывали магазины на территории всей области. Фото: Нацполиция
На Сумщине задержали злоумышленников, которые обворовывали магазины на территории всей области. Фото: Нацполиция
На Сумщине задержали злоумышленников, которые обворовывали магазины на территории всей области. Фото: Нацполиция
На Сумщине задержали злоумышленников, которые обворовывали магазины на территории всей области. Фото: Нацполиция
На Сумщине задержали злоумышленников, которые обворовывали магазины на территории всей области. Фото: Нацполиция

Мужчинам от 29 до 45 лет. При себе они имели большое количество различных отмычек, деньги и вещи, похищенные из магазинов.

Злоумышленники подозревают в совершении около 40 подобных преступлений на территории области.

Сейчас продолжаются обыски по местам жительства подозреваемых и вероятными местами хранения похищенного имущества.

В Киеве на Крещатике, 38 задержали 4 жительниц Закарпатской области. Женщин подозревают в совершении карманных краж. Задержанные - 25-летняя Елена Пава, ранее судимая за кражи и грабеж. 44-летняя Сильвия Матей, ранее судимая за кражи. 30-летняя Мария Лакатош, ранее судимая за кражи. 20-летняя Ирина Дерей, тоже ранее имел судимость за кражи.

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24
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