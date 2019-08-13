Задержали за шантаж: Зеленским пугают чиновников

Общественного деятеля задержали за вымогательство директора лесхоза. Фото: пресс-служба СБУ

Общественный деятель требовал от директора лесхоза $ 30 тыс. за сокрытие компромата.

Он угрожал приездом Зеленского в Житомирскую область.

"Креативный" председатель общественного совета при Житомирской облгосадминистрации требовал от директора лесхоза 30000 долларов США ", пишет пресс-служба СБУ. " В случае несогласия "общественный деятель" угрожал распространить якобы компрометирующее видео в соцсетях накануне визита руководства страны к Олевскому району. Оперативники спецслужбы установили, что "активист" организовал механизм вымогательства денег, в том числе от представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер "общественного влияния" для блокировки их законной деятельности ".

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Правоохранители задержали активиста в ресторане при получении взятки в сумме $ 5,5 тыс. Также активист получил деньги на карточный счет за молчание.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. "вымогательство".

Кандидат в народные депутаты в одномандатном округе №218 Виктория Муха обратилась в Главное управление Нацполиции в Киеве с тем, чтобы правоохранители расследовали факты применения "черных технологий" против нее.