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вторник, 01 июня 2021 19:37

Задержали "воров в законе" с санкционного списка

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Задержали &quot;воров в законе&quot; с санкционного списка
На Львовщине задержали двух "воров в законе", против которых ранее СНБО ввела персональные санкции. Фото: facebook.com/ssu.lviv

В Стрые на Львовщине задержали двух "воров в законе", против которых ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции.

Один из задержанных находился в розыске Интерпола. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники среди правоохранителей.

Задержанные - гражданин России 62-летний Виктор Панюшин и грузин 47-летний Реваз Катамадзе, по данным издания.

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Панюшин - известный в криминальном мире как "Витя Пан", именно его искал Интерпол. Катамадзе в преступном мире его знают как "Магало" или "Резо".

Подробности спецоперации до завершения следственных действий в СБУ не разглашают.

На Волыни задержали четырех участников наркогруппировки, которые изготавливали амфетамин. По данным следствия, организовал и контролировал наркобизнес "криминальный авторитет", которого внесли в санкционный список. Сбывали "амфетамин" жителям Волынской области с помощью "закладок" и "из рук в руки".

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