Задержали "воров в законе" с санкционного списка

На Львовщине задержали двух "воров в законе", против которых ранее СНБО ввела персональные санкции. Фото: facebook.com/ssu.lviv

В Стрые на Львовщине задержали двух "воров в законе", против которых ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции.

Один из задержанных находился в розыске Интерпола. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники среди правоохранителей.

Задержанные - гражданин России 62-летний Виктор Панюшин и грузин 47-летний Реваз Катамадзе, по данным издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали изъятые у "воров в законе" более $3,2 млн "общака"

Панюшин - известный в криминальном мире как "Витя Пан", именно его искал Интерпол. Катамадзе в преступном мире его знают как "Магало" или "Резо".

Подробности спецоперации до завершения следственных действий в СБУ не разглашают.

На Волыни задержали четырех участников наркогруппировки, которые изготавливали амфетамин. По данным следствия, организовал и контролировал наркобизнес "криминальный авторитет", которого внесли в санкционный список. Сбывали "амфетамин" жителям Волынской области с помощью "закладок" и "из рук в руки".