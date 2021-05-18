Задержали водителя, который не мог стоять на ногах

В Виннице поймали пьяного водителя. Фото: Патрульная полиция Винницкой области

Патрульные в Виннице задержали пьяного водителя автомобиля Volkswagen Passat.

Человек ползал и просил, чтобы не вызвали полицию, сообщила пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

"Водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения. Признаки столь явные, что их невозможно не заметить. Про этого водителя патрульным сообщили неравнодушные граждане. Он припарковался на территории одного из предприятий на улице Героев Крут. Мужчина очень просил очевидцев, чтобы они не вызывали полицию. Однако, каждый сознательный гражданин понимает, что нетрезвый за рулем - большая угроза для всех участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

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На 38-летнего водителя составили протокол.

В Виннице задержали 23-летнего мужчину, который порезал двух прохожих. Происшествие произошло 16 мая на улице Андрея Первозванного. Очевидцы нападения вызвали полицию.