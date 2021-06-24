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четверг, 24 июня 2021 17:43

Задержали убийцу двух валютчиков. Одного из них искали три года

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Задержали убийцу двух валютчиков. Одного из них искали три года
В Черкасской области задержали 60-летнего мужчину, который убил двух валютчиков. Одного из них искали три года. Фото: ch.npu.gov.ua

В Тальном Черкасской области задержали 60-летнего мужчину, который во время конфликта из-за денег убил знакомого валютчика.

Через несколько дней задержанный признался в убийстве еще одного "валютчика" осенью 2018-го. 52-летний мужчина почти три года числился в розыске как пропавший без вести, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Тогда в конце сентября в полицию обратилась жена валютчика. Сказала, что ее муж поехал на автомобиле Volkswagen Passat B8 в неизвестном направлении и домой не вернулся. Припаркованное и закрытре авто нашли на улице Майданецкого. Владелец пропал без вести. Следователи проверяли круг связей потерпевшего. Выдвигали версию убийства из-за его деятельность. Пропавший тальновчанин также занимался обменом валюты. Односельчане, которых опрашивали полицейские, предполагали, что он мог выехать за границу. Никто и подумать тогда не мог, что искать надо совсем рядом с местом, где обнаружили авто", - рассказали в полиции.

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Тело нашли во дворе владельца автомойки.

"Напротив частный сектор, ухоженный двор заботливого хозяина. Мужчина который занимался мойкой автомобилей, характеризовался порядочным, хозяйственным и добрым семьянином, и не вызывал никакого подозрения. Однако, выяснилось, что почти три года он скрывал от всех ужасную тайну. Во время следственных действий подозреваемый признался, что из корыстных побуждений убил знакомого аналогичным образом нынешний жертве. Нанес несколько ударов по голове, а когда потерпевший умер, бросил тело в яму с нечистотами", - добавили в полиции.

23 июня скелетированный труп достали полицейские, работники ГСЧС и коммунальщики. Сейчас проводятся соответствующие экспертизы. Полицейские устанавливают подробности. Подозреваемый находится под стражей по решению суда. Ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.

В подъезде дома №6 на улице Академика Павлова в Львове застрелили 49-летнего мужчины. Его звали Виктором, был валютчиком. Жил в доме №8 по ул. Академика Павлова, соседнем с тем, где произошла стрельба. Злоумышленники скрылись на автомобиле.

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