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четверг, 10 декабря 2020 17:05

Задержали россиянина-террориста, который был в международном розыске

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Задержали россиянина-террориста, который был в международном розыске
Он прошел специальное обучение, участвовал и организовывал террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования на территории другого государства Фото: npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали участника незаконного вооруженного формирования, который находился в международном розыске.

Он прошел специальное обучение, участвовал и организовывал террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования на территории другого государства, сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

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"9 декабря, оперативники Нацполиции и полиции Киева задержали иностранца в столице. Согласно учетам Интерпола, 33-летний гражданин РФ с 2018 года находился в международном розыске. Мужчину разыскивали за участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории одной из стран Ближнего востока. Известно, что он в апреля 2014-го прошел подготовку в специальном военном тренировочном лагере незаконного вооруженного формирования", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать наказания, иностранец скрывался в Киеве. Решается вопрос об экстрадиции злоумышленника.

СБУ задержала последнего боевика "группы Бергмана", которая 2014-го подрывала мосты на Донбассе. В течение 2018-2020 годов оперативники СБУ задержали других участников группы, а также ликвидировали несколько заложенных ими схронов. Лишь один из диверсантов в течение 6 лет скрывался в России.

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