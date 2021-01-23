Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников

СБУ задержала жителя Херсонщины Эдуарда Коваленко, который якобы является агентом ФСБ РФ и получил задание способствовать распространению массовых протестов. Фото: most.ks.ua

На Херсонщине задержали мужчину, который якобы является агентом ФСБ РФ и получил задание способствовать распространению массовых протестов. В частности, против повышения тарифов.

Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 через закрытый канал связи агент денежное вознаграждение получил от кураторов задачу способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого" тарифного Майдана", - говорится в сообщении.

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В феврале прошлого года во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант встречался с высокопоставленными "власти АРК", в частности так называемым головой "Республики Крым" Сергеем Аксеновым. А также собирал информацию о кризисных явлений в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с аннексированым Крымом регионе, а впоследствии - распространиться и по всей стране.

Завербовали подозреваемого во время пребывания в оккупированном Луганске в мае 2020 в прошлом году. Он получил псевдоним "Джигурда".

Речь идет о сепаратисте из Геническа Эдуарде Коваленко, пишет местное издание "Мост". В 2017-м он получил 5 лет тюрьмы за срыв мобилизации. В конце 2019-го его обменяли на украинских заложников. Позже он вернулся в Украину и даже собирался баллотироваться на местных выборах, но его партия СПАС так никого и не выдвинула.

СБУ задержала жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений Cил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти.