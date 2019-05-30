Задержали родителей, которые убили свою дочь

Мужчину и женщину задержали на 60 дней. Фото: полиция

Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения мужчине и женщине, которых подозревают в убийстве своей 5-летней дочери в Овручском районе Житомирской обл.

Следователи управления ГУНП в Житомирской области подали в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает полиция Житомирской области.

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41-летнюю жительницу Овручского района и ее 50-летнего сожителя взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

В одном из сел Овручского района Житомирской области женщина с сожителем убили 5-летнюю дочь. Тело ребенка сожгли в печи, а кости выбросили в реку. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.