Задержали причастных к расстрелу бизнесмена - СМИ

Киллером, который расстрелял водителя Toyota Land Cruiser в Днепре, оказался 28-летний иностранец. Фото: t.me/hyevuy_dnepr

В Запорожье задержали трех граждан Азербайджана, которые могут быть причастны к резонансному убийству предпринимателя Анара Мамедова в Днепре.

Фамилии задержанных - Бабаев, Салимов и Мамедов, они 1978-1989 годов рождения, сообщает Telegram канал ЗапорожкКОКС.

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В авто BMW, на котором передвигалась мужчины, обнаружены два пистолета, корпус гранаты Ф-1 и патроны.

Непосредственно в убийстве полиция подозревает 28-летнего гражданина Азербайджана.

Убийство произошло днем ​​24 апреля на Соборной площади. Мужчина сел в свой автомобиль, и в этот момент к внедорожнику подбежал киллер и открыл стрельбу. Водитель выбежал из машины и побежал к трамвайным рельсам. Убийца сделал еще несколько выстрелов, и мужчина упал на рельсы. Киллер подбежал к нему и застрелил его, после чего скрылся в направлении парка Шевченко. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Автомобиль проехал без водителя 20 м, врезался в другую машину и остановился. Стрелка разыскивают. Начата полицейская спецоперация.