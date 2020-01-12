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воскресенье, 12 января 2020 14:42

Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности

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Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Амина Окуева скончалась на месте нападения от ранений. Фото: kor.ill.in.ua

Сегодня задержали подозреваемых в исполнинии убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.

Это участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами, сообщает пресс служба прокуратуры Киевской области.

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"На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016-го и в январе 2019 года, которые также раскрыто. В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков", - отметили в прокуратуре.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ДНК задержанного полностью совпало со следами на нахождение оружия.

30 октября 2017 у поселка Глеваха Киевской области неизвестные расстреляли участников "Революции достоинства" и войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2".

От прицельных выстрелов из автоматического оружия Амина Окуева погибла на месте, Осмаева ранили.

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