Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности

Амина Окуева скончалась на месте нападения от ранений. Фото: kor.ill.in.ua

Сегодня задержали подозреваемых в исполнинии убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.

Это участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами, сообщает пресс служба прокуратуры Киевской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичную улицу назовут в честь погибшей Амины Окуевой

"На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016-го и в январе 2019 года, которые также раскрыто. В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков", - отметили в прокуратуре.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ДНК задержанного полностью совпало со следами на нахождение оружия.

30 октября 2017 у поселка Глеваха Киевской области неизвестные расстреляли участников "Революции достоинства" и войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2". От прицельных выстрелов из автоматического оружия Амина Окуева погибла на месте, Осмаева ранили.