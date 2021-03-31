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среда, 31 марта 2021 10:35

Задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве львовской студентки 19-летней Дарьи Косенок. Ее нашли накануне убитой в арендованной квартире на ул. Лычаковской
Фото: lv.npu.gov.ua
Полиция задержала подозреваемого в убийстве львовской студентки 19-летней Дарьи Косенок. Ее нашли накануне убитой в арендованной квартире на ул. Лычаковской
Полиция задержала подозреваемого в убийстве львовской студентки 19-летней Дарьи Косенок. Ее нашли накануне убитой в арендованной квартире на ул. Лычаковской
Полиция задержала подозреваемого в убийстве львовской студентки 19-летней Дарьи Косенок. Ее нашли накануне убитой в арендованной квартире на ул. Лычаковской

Полиция задержала подозреваемого в убийстве львовской студентки 19-летней Дарьи Косенок, найденной накануне убитой в арендованной квартире на ул. Лычаковской.

Это - 19-летний житель Житомирской области, сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области.

"За несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника, причастного к убийству 19-летнего жителя Житомирской области. Оперативники уголовного розыска полиции Львовщины совместно с коллегами из Ровенской и Житомирской областей задержали его", - сказано в сообщении.

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На теле погибшей эксперты обнаружили множественные колото-резаные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении убийства и избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Дарья Косенок - жительница Днепропетровщины. Исчезла 29 марта, с соответствующим заявлением в полицию обратилась ее мать 30 марта. В тот же день Дарю нашли убитой в арендованной квартире на ул. Лычаковской во Львове. Тело обнаружила хозяйка квартиры.

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31
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