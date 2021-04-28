Задержали насильника 6-летней девочки

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В Северодонецке Луганской области 6-летняя девочка стала жертвой насильника. О преступлении 27 апреля в 20:00 сообщила ее мать.

Преступника установили и задержали. Им оказался 48-летний инженер одного из предприятий города. Ранее судимый за имущественные преступления, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во время проведения неотложных следственных действий были установлены обстоятельства преступления. Дома у мужчины изъяли вещественные доказательства. После объявления задержанному подозрения в совершении преступления, следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в полиции.

Девочка в больнице. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

В Одесской области 29-летний мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика. Разыскать ребенка удалось благодаря местным жителям. Перед этим в полицию обратилась мать мальчика с сообщением об исчезновении.