Задержали начальника отделения полиции

Автор: inform.zp.ua Начальник Пологовского отделения полиции заставлял подчиненного получать взятки

В Запорожской области задержали начальника Пологовского отделение полиции. Он заставлял подчиненного получать взятки от предпринимателей.

Работники Государственного бюро расследований Нацполиции задержали подозреваемого в момент передачи 11 тыс. грн и $150. В ведомстве хотят добиться, чтобы подозреваемый содержался под стражей. Ему грозит наказание за подстрекательство к совершению преступления и получения неправомерной выгоды.

Официальное назначение руководителя данного отделения полиции произошло лишь в конце августа 2018. Им стал бывший начальник Покровского отделения полиции ГУ ЧП в Днепропетровской области.

Чиновники из АО "Укргаздобыча" получили 16,8 млн грн откатов на госзакупках. Речь идет о начальнике механико-энергетического департамента Владимире Микитине и директоре по подготовке и транспортировке газа Александре Гордиенко. Злоумышленники отрабатывали схему с сентября. Их поймали на получении 9 млн грн транша, рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко