Задержали мужчину, который занимался вербовкой моряков

Злоумышленник занимался вербовкой украинских моряков с целью их эксплуатации за рубежом. Фото: Facebook

В аэропорту "Киев" задержали участника преступной организации, который занимался вербовкой украинских моряков.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и города Севастополя.

"31 октября 2020 указанном мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 УК (торговля людьми, совершенная организованной группой)", - сказано в сообщении.

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С 2015 года, подозреваемый вместе с сообщниками подыскивал моряков, находившихся в тяжелом материальном положении. Через временно оккупированную территорию АР Крым морским путем, моряков доставляли к берегам Турции, оттуда в качестве членов экипажей морских судов нелегальных мигрантов переправляли в страны ЕС.

Часть из таких завербованных граждан Украины в дальнейшем были задержаны правоохранительными органами Италии и Греции, где в настоящее время отбывают наказание.

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