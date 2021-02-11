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четверг, 11 февраля 2021 20:22

Задержали мужчину, который занимался вербовкой моряков

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Задержали мужчину, который занимался вербовкой моряков
Злоумышленник занимался вербовкой украинских моряков с целью их эксплуатации за рубежом. Фото: Facebook

В аэропорту "Киев" задержали участника преступной организации, который занимался вербовкой украинских моряков.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и города Севастополя.

"31 октября 2020 указанном мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 УК (торговля людьми, совершенная организованной группой)", - сказано в сообщении.

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С 2015 года, подозреваемый вместе с сообщниками подыскивал моряков, находившихся в тяжелом материальном положении. Через временно оккупированную территорию АР Крым морским путем, моряков доставляли к берегам Турции, оттуда в качестве членов экипажей морских судов нелегальных мигрантов переправляли в страны ЕС.

Часть из таких завербованных граждан Украины в дальнейшем были задержаны правоохранительными органами Италии и Греции, где в настоящее время отбывают наказание.

Задержанного мужчину арестовали с альтернативой внесения залога 681 тыс грн.

В Харькове задержали мужчину, который собирал секретные данные о военных разработках. Работника компании в Николаеве завербовала ФСБ РФ.

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