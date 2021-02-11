Задержали мужчину, который занимался вербовкой моряков

В аэропорту "Киев" задержали участника преступной организации, который занимался вербовкой украинских моряков.
Об этом сообщает прокуратура АР Крым и города Севастополя.
"31 октября 2020 указанном мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 УК (торговля людьми, совершенная организованной группой)", - сказано в сообщении.
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С 2015 года, подозреваемый вместе с сообщниками подыскивал моряков, находившихся в тяжелом материальном положении. Через временно оккупированную территорию АР Крым морским путем, моряков доставляли к берегам Турции, оттуда в качестве членов экипажей морских судов нелегальных мигрантов переправляли в страны ЕС.
Часть из таких завербованных граждан Украины в дальнейшем были задержаны правоохранительными органами Италии и Греции, где в настоящее время отбывают наказание.
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