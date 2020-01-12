Задержали мужчину, который с ножом напал на девушку в столице

В Киеве задержали мужчину, который напал на 19-летнюю женщину. Фото: ГУНП

11 января в Голосеевском районе Киева задержали мужчину, которого подозревают в нападении на 19-летнюю женщину.

Им оказался 30-летний житель столицы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Во время задержания правоохранители изъяли у него нож, которым тот пугал жертву. По месту его проживания проведен обыск. Мужчине готовятся объявить подозрение о совершении преступления.

Если его вину докажут, нападающему грозит до 15 лет заключения.

В Киеве группа подростков от 14 до 19 лет забила до смерти случайного прохожего. Трагедия произошла в ночь на 7 января у дома №11-Б на ул. Маяковского на Троещине. Подозреваемых задержали.