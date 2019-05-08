Задержали мужчину, который расстрелял полицейский автомобиль

В Одесской области задержали 42-летнего Павла Чумаченко, подозреваемого в обстреле автомобиля полицейских в Великой Михайловке.

Мужчине грозит 15 лет за решеткой или пожизненное заключение, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области задержали 42-летнего Павла Чумаченко, подозреваемого в обстреле автомобиля полицейских Великой Михайловки

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения "гулял" по деревне и угрожал топором. Местная женщина вызвала полицию. Подозреваемый открыл огонь из ружья по правоохранителям, прибывшим по сообщению", - рассказали в полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области задержали 42-летнего Павла Чумаченко, подозреваемого в обстреле автомобиля полицейских Великой Михайловки

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С задержанным проводятся неотложные следственные действия. Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Инцидент со стрельбой произошел 5 мая. После этого полиция открыла уголовное производство. Павел Чумаченко был объявлен в розыск.