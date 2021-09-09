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четверг, 09 сентября 2021 02:07

Задержали мужчину, который предлагал следователю $30 тыс.

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Задержали мужчину, который предлагал следователю $30 тыс.
Взяточника задержали с поличным. Фото gp.gov.ua

В Киеве задержали мужчину при попытке дать взятку столичному следователю.

Мужчина предложил правоохранителю деньги за переквалификацию уголовного производства в отношении себя, непривлечение его брата к уголовной ответственности, а также возврат изъятых во время обысков емкостей с прекурсорами и оборудование нарколаборатории, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Общая сумма предлагаемой взятки составляла более 30 тыс. долларов.

Мужчину задержали во время передачи полицейскому первого транша - 5 тыс. долларов.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката поймали на взятке. Злоумышленники требовали миллионную взятку у главы коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту.

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