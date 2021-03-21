Задержали мужчину, который показывал девочке гениталии

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Фото: pexels.com

Задержали мужчину, который в Святошинском районе Киева демонстрировал свой половой орган девочке.

20 марта местный житель сообщил, что на детской площадке по ул. Червонозаводский неизвестный мужчина разделся перед девочкой, которая каталась на качелях, передает Киевская городская прокуратура.

Злоумышленником оказался киевлянин, 1988 года рождения, уроженец Узбекистана. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В Ровно 19-летний мужчина развращал сестру. По результатам судебно-медицинской экспертизы девочка половых контактов не имела и никаких повреждений не получила, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.