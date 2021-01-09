Задержали мужчину, который хотел продать оружие

Фото: Национальная полиция

В Херсонской области у мужчины обнаружили оружие и гранаты.

Полиция получила информацию, что он хочет продать гранаты в районном центре. Его задержали на автостанции. У мужчины изъяли обрез охотничьего ружья, гранату Ф-1, гранату РГН и более 100 патронов различного калибра, сообщает полиция Херсонской области.

Задержали 37-летнего херсонца, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Он заявил, что нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц Херсона. Полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия. Изъятое направили на экспертизу.

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Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.





В Донецкой области у жителя Славянска полиция изъяла более 300 патронов различного калибра, четыре пистолета, а также наркотики. Сначала правоохранители искали у мужчины наркотики, сообщили в полиции Донецкой области.