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вторник, 02 июля 2019 00:19

Задержали "минеров", которые держали в напряжении харьковскую полицию

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Задержали &quot;минеров&quot;, которые держали в напряжении харьковскую полицию
Харьков "минировали" из Киева. Фото: РБК

В Киеве задержали двух мужчин, подозреваемых в массовом псевдоминировании. Оба задержанных - жители столицы.

Мужчины через Интернет рассылали ложные сообщения о минировании в Харькове, сообщает Нацполиция в Харьковской области.

Злоумышленников задержали. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Задержанным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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В Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании.
"Минируют" административные здания, школы, ТРЦ, больницы и аэропорты в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Львове, Запорожье.
Немало сообщений поступает о минировании киевского метро.
Чаще всего взрывчатых предметов по указанным адресам не находят.

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