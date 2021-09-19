Задержали контрабандистов с рыбой на 1,7 млн грн

В Одесской области контрабандисты ловили кефаль. Фото: flickr.com

В Одесской области задержали двух браконьеров.

Они выловили морской кефали на 1,7 млн грн. Их задержали 18 сентября на озере Алибей в Татарбунарском районе, сообщает УНІАН.

Мужчины на лодке занимались незаконным выловом рыбы запрещенными орудиями.

У браконьеров изъяли почти 250 кг кефали, более 2,8 тыс. штук. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 1,7 млн грн.

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Им грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

В Одесской области браконьеры напали на работников Национального парка "Тузловские лиманы". Нападение совершили люди, которые воруют рыбу с помощью незаконного канала. Пострадавшие выехали в больницу снимать побои.