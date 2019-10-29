Задержали киллера, который расстрелял двух мужчин

Фото: hr.npu.gov.ua

В одном из кафе в Херсоне задержали 34-летнего Сергея Передерия.

Он расстрелял двух мужчин 50 и 42 лет на улице Тираспольской. Розыск подозреваемого продолжался почти месяц, рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Цап.

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"До установления его местонахождения были привлечены максимальное количество сил и средств. Он постоянно менял местонахождение, переезжая из одной области в другую. Сегодня утром оперативники получили информацию, что подозреваемый находится в Херсоне и направляется на встречу в одно из развлекательных заведений областного центра. Там его и задержали", - рассказал Цап.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Стрельба на улице Тираспольской в ​​Херсоне произошла 3 октября. Неизвестный расстрелял мужчин 50 и 42 лет. Они в тяжелом состоянии в больнице. По словам свидетелей, стрелок был на автомобиле черного цвета.