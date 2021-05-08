Задержали грабителя, который пытал 13-летнего парня

В Днепре задержали 42-летнего грабителя, который влез в частный дом, пытал 13-летнего сына хозяев и требовал сказать, где родители прячут ценное. Фото: dp.informator.ua

В Днепре задержали 42-летнего мужчину, который влез в частный дом на ул. Макеевской и пытал 13-летнего сына хозяев. В содеянном он сознался.

7 мая местные жители сообщили в полицию о подозрительном мужчине в черной одежде и синей кепке, который заглядывал в припаркованные автомобили на ул. Ближняя и Даниила Галицкого. Мужчину полицейские остановили возле автостоянки. Также за гаражами они нашли пакет с рюкзаком. На рюкзаке и штанах мужчины были пятна крови, а сам он был также похож на того, кто днем ​​ранее совершил грабеж. Пострадавшие узнали грабителя, пишет Информатор.

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Выяснилось, что мужчина проник в помещение через кухонное окно, говорят в полиции.

"В доме был парень 2007 года рождения. Грабитель ударил его камнем по голове и, угрожая ножом, забрал два мобильных телефона и ноутбук. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины головы, закрытый перелом костей носа, ушиб мягких тканей грудной клетки", - рассказали в полиции.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

В Днепре грабитель ворвался в частный дом и жестоко избил 13-летнего сына хозяев, пока тот не потерял сознание. Требовал признаться, где родители прячут ценное. В это время вернулась мать, которая выходила в магазин. Женщина побежала за помощью к соседям, вместе с ними зашла во двор, но злоумышленник уже скрылся, перелезши через забор. Сына без сознания Людмила нашла в луже крови.