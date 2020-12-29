Задержали двух кровавых резников

Осенью Украину всколыхнули кровавые убийства в Ивано-Франковской области и в Кривом Роге. В обоих случаях подозреваемые бросались с ножами. Погибли 3 человека. Еще 9 - были искалечены.

Gazeta.ua вспоминает, как задерживали кровавых резников.

Первый случай произошел в селе Бабче Богородчанского района на Ивано-Франковщине. Там 15-летний Николай убил своего 72-летнего деда и порезал 69-летнюю бабушку. В летнюю кухню родственников с молотком и ножом ворвался около трех утра 1 сентября. О содеянном написал в своем телеграмм-канале, а через час - вызвал полицию.

"Начал с бабушки с дедом, еще - семь", - подписал фото подросток. Заявил, что ему было скучно жить. Решил убить семью ради интереса. Следующими якобы должны были быть его родители, брат и сестра, другие бабушка и дед по отцовской линии. Затем собирался повеситься.

Автор: RATUSHA.IF.UA Следователи работают в частном дворе в селе Бабче Богородчанского района на Ивано-Франковщине. На земле лежит накрытый одеялом 72-летний хозяин. В убийстве мужчины подозревают его 15-летнего внука

Николай - старший из трех детей в семье. Соседи отзываются о них положительно. Подтверждают слова соседей и в школе. Говорят, Николай был образцовым учеником. В этом году перешел в девятый класс.

Парня задержали. В ходе следствия ему будет назначена психиатрическая экспертиза. Если признают вменяемым - могут посадить на 15 лет или пожизненно.

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7 ноября 29-летний Тарас Усенко из города Кривой Рог Днепропетровской области вышел на улицу с кухонным ножом. Кричал и бросался на прохожих. Зарезал 60-летнего мужчину и его 30-летнего сына. Восьми ранил руки, лицо, плечи. При аресте Тарас называл себя древнеегипетским богом Осирисом. Говорил, что голос приказал ему убить 15 человек.

Автор: скриншот с видео Подозреваемый в массовой резне в Кривом Роге 29-летний Тарас Усенко

Тарас Усенко - местный. Соседи рассказывают как о спокойном и компанейском. Перебивался временными заработками. Ездил работать в Чехию, пол года назад вернулся. Из-за карантина никуда дома не смог устроиться. С девушкой разошелся. Стал сторонником здорового образа жизни. Говорил, что нельзя обманывать, воровать, ругаться.

Автор: ONE.KR.UA В Кривом Роге Днепропетровской области катафалк стоит возле места нападения Тараса Усенко на прохожих. Бросался на них с ножом. Двух мужчин убил. Усенко задержали. Назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Усенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Если признают вменяемым, может сесть в тюрьму пожизненно.

В Кривом Роге неадекватный мужчина с ножом в руке бегал возле супермаркета. Очевидцы вызвали патрульных, а те скрутили мужчину и надели на него наручники. Это произошло 20 ноября на ул. Эдуарда Фукса.