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пятница, 06 сентября 2019 11:17

Задержали банду похитителей людей, которой руководил "вор в законе"
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В Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением людей и вымогательством денег
Фото: dp.npu.gov.ua
В Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением людей и вымогательством денег
В Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением людей и вымогательством денег
В Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением людей и вымогательством денег

В Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением людей и вымогательством денег.

5 сентября во время совершения преступления задержали 5-х членов группы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Несколько месяцев назад в полицию обратился местный житель и сообщил, что у него требуют крупную сумму денег. При получении от потерпевшего первой части денег был задержан один из лидеров группы. Одновременно с этим, в различных частях города Днепра полицейские задержали других членов преступной группы", - сказано в сообщении.

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В состав группы входили мужчины в возрасте 20-30 лет. Был проведен ряд обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных. В квартире одного из мужчин полицейские изъяли травматический пистолет с патронами.

Банду корректировал один из известных "воров в законе", который после освобождения из тюрьмы живет на территории Турции.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Им грозит до 7 лет за решеткой. Также полицейские устанавливают других участников преступной группы.

Банду из 4 рэкетиров обезвредили правоохранители на Буковине. Один из них - бывший сотрудник полиции. Бандиты похищали людей и требовали деньги.

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Дата
06
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