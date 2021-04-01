Задержали банду, которую организовал и контролировал "смотрящий" по СИЗО

На Закарпатье полицейские разоблачили участников преступной группировки, деятельность которой организовал и контролировал "смотрящий" по СИЗО.

Злоумышленники "специализировались" на вымогательстве несуществующих долгов, часть средств отдавали в так называемый воровской "общак". 29 марта полицейские задержали 4-х участников группировки, а 31 марта суд взял всех под стражу. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: zk.npu.gov.ua

"Организатор - так называемый "смотрящий" по следственному изолятору, осужденный за разбой, который установил и распространял свое преступное влияние в учреждении. Там он нашел двух сообщников, которые имеют связи с криминальным миром и которые также были осуждены за разбой. Освободившись из мест лишения свободы, они под контролем "смотрящего" занимались вымогательством несуществующих долгов с граждан. Также организатор привлек к противоправной деятельности местного криминального "авторитета", который помогал на свободе. Часть средств от противоправной деятельности шла на пополнение так называемого "воровского общака", - рассказали в полиции.

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Банду разоблачили в вымогательстве $2 тыс. у местного жителя. Злоумышленники угрожали потерпевшему расправой, а затем избили.

По результатам проведенных в спецучреждении и по месту жительства злоумышленников обысков изъяли банковские карточки, наличные, мобильные телефоны, "черновые" записи о сборе средств на так называемый "общак" и другие вещи.

Кроме этого, есть информация, что "смотрящий" совместно с другим уголовным "авторитетом" провоцировали других на преступления, нарушение правил поведения в СИЗО, координировали полученные от противоправной деятельности деньги и назначали себе помощников.

Досудебное расследование продолжается.

На Львовщине банда преступников похищала людей и требовала у них деньги. Сначала пострадавших втягивали в преступления. Затем бандиты представлялись полицейскими и требовали деньги. Людей держали в неволе и угрожали, что не отпустят, пока не получат желаемую сумму. Организовал и координировал деятельность группировки "смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией. Там он среди осужденных подобрал участников группы.