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вторник, 21 января 2020 23:47

Задержали банду, которая грабила элитные дома

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На Киевщине разоблачили организованную вооруженную группу в составе 5 человек, которая совершала разбойные нападения на элитные домовладения на территории разных областей. У бандитов изъяли оружие, средства конспирации, которыми они пользовались во время разбойных нападений, а также награбленное имущество.

Вооруженные мужчины врывались в элитные домовладения и угрожая оружием и физической расправой забирали деньги и драгоценности, сообщает прокуратура Киевской области.

Автор: прокуратура Киевской области.
 

Перед нападением злоумышленники собирали информацию о своих будущих жертвах, их образе жизни, автомобилях, на которых они передвигаются, о наличии охраны и месте жительства.

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Бандитам грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители задержали в Одессе банду вооруженных грабителей.
Бандиты передвигались по Украине на автомобилях Lexus RX 350 и Mersedes. Их подозревают в совершении менее двух десятков преступлений.

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