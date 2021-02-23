Задержала подозреваемого в убийстве мужчины в Харькове

Убийцу нашли в 20 км от Харькова. Фото: Нацполіція

Полиция Харькова задержала подозреваемого в убийстве, которое произошло вечером понедельника.

"Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова", сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В сети добавили, что его якобы нашли в селе Степанки (в 20 км от Харькова).

Его жертва - молодой человек- погиб от огнестрельного ранения в голову.

Личность потерпевшего установлена, это житель города Харькова 1981 года рождения.

По данным сообщества "ТРУХА Харьков", убийца использовал травматический пистолет, а с жертвой конфликтовал из-за денег. Telegram канал также назвал фамилию вероятного подозреваемого - Чепурных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вооруженные ножом и пистолетом мужчины посреди улицы выясняли отношения

Мужчина ранее был фигурантом громкого дела, связанного с "разборками" на рынке торговли золотыми изделиями.

Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Харькове в аптеке конфликт между посетителями и работниками закончился стрельбой. Инцидент произошел в Индустриальном районе на ул. Александровской. Сначала клиенты купили 2 пластины лекарств против кашля без рецепта врача, а потом начали снимать провизоров на мобильные телефоны.