Забрали даже собаку: воры дерзко обчистили квартиру

Кроме дорогостоящих вещей, из квартиры похитили собаку по кличке Терри.

5 марта неизвестные обокрали квартиру во многоэтажке на Борщаговке в Киеве.

Инцидент произошел на ул. Жолудева 1-Б, информирует в Facebook сообщество Киев Оперативный.

"С 12:20 до 14:20 обокрали нашу квартиру. Забрали все: золото, деньги, планшет, телефон, видеорегистратор, рюкзаки, духи и т.д. Забрали даже любимую собаку - йоркширский терьер (йорк), кобель, кличка Терри", - пишут пострадавшие.

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Хозяева животного просят сообщать информацию о его местонахождении.

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