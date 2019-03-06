Забрали даже собаку: воры дерзко обчистили квартиру

5 марта неизвестные обокрали квартиру во многоэтажке на Борщаговке в Киеве.
Инцидент произошел на ул. Жолудева 1-Б, информирует в Facebook сообщество Киев Оперативный.
"С 12:20 до 14:20 обокрали нашу квартиру. Забрали все: золото, деньги, планшет, телефон, видеорегистратор, рюкзаки, духи и т.д. Забрали даже любимую собаку - йоркширский терьер (йорк), кобель, кличка Терри", - пишут пострадавшие.
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Хозяева животного просят сообщать информацию о его местонахождении.
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