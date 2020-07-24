За вымогательство и похищение человека задержали членов этнической группировки

Харьковские правоохранители взяли с поличным членов этнической группировки. Местные жители, которые неоднократно имели проблемы с законом, похитили человека и требовали выкуп.

За освобождение потерпевшего злоумышленники требовали $20 тыс, сообщили в пресс-службе МВД.

Фото: mvs.gov.ua

Злоумышленники приехали к дому 39-летнего мужчины с требованиями оплатить несуществующий долг. Пострадавший отказался передать средства вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не было.

Сначала члены группировки угрожали побить мужчину, а потом схватили, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп - $20 тыс.

Информацию о похищении человека с целью выкупа получили сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Нацполиции (ДСР). Совместно с коллегами из Харьковского управления уголовного розыска оперативники спланировали спецоперацию по освобождению пленника.

Правоохранители получили и проанализировали большое количество информации: опросили десятки свидетелей, изъяли и расшифровали материалы с камер видеонаблюдения, обработали данные, полученные во время санкционированных негласных следственных (розыскных) действий.

Собрав всю необходимую информацию, оперативники скоординировали действия и привлекли к проведению спецоперации бойцов КОРДа, поскольку злоумышленники были вооружены и угрожали отцу пострадавшего.

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Во время передачи выкупа вымогателей задержали. По месту жительства их и близкого окружения следователи проводят санкционированные обыски.

Сейчас жизни и здоровью освобожденного мужчины ничего не угрожает.

Известно, что все трое фигурантов - участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиения и имущественные преступления.

В ближайшее время задержанным вручат уведомления о подозрении за вымогательство и похищение человека. Им грозит до 7 лет заключения.

В Харьковской области разоблачили организованную преступную группировку, которую возглавлял лидер по прозвищу "Князь". 23 июля задержали 4 лидеров и активных участников. Преступники занимались вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.