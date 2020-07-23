Задержали банду, которая занималась убийствами и вымогательством

На Харьковщине задержали бандитов. Фото: СБУ

В Харьковской обл. разоблачили организованную преступную группировку, которую возглавлял лидер по прозвищу "Князь".

23 июля задержали четырех лидеров и активных участников, сообщает СБУ.

Преступники занимались вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Банду собрал ранее судимый за убийство мужчина. В группировку входили бывшие правоохранители. Преступники оказали влияние на органы власти.

Задержанных доставили к следователям для сообщения о подозрениях.

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По месту жительства и пребывания задержали провели 27 обысков. Изъяли почти 8,4 млн грн, около $ 170 тыс. И 40 тыс. евро. Нашли записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и патроны различных видов.

СБУ ищет лидера банды, который руководил деятельностью ОПГ из-за границы.

В Ужгороде задержали банду, которая специализировалась на вымогательстве денег у горожан. В состав группы входило четверо местных жителей. Создавая искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники требовали деньги за "разрешения" ситуации.