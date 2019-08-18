За полчаса до смерти покупала лекарства: шокирующие подробности убийства киевлянки

Фото: kiev.informator.ua

Появились новые подробности убийства на улице Выборгской, рядом с детским садом № 654 в Киеве. Там мужчина перерезал горло своей жене и себе.

В 21:00 погибшая была жива и покупала в аптеке рядом с домом лекарства, уже в 21:30 ее нашли мертвой. Знакомый женщины рассказал, что они с мужем разводились. Погибшая переехала к родителям на улицу Выборгскую вместе с малолетним ребенком, пишет Информатор.

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Семья женщины благополучная. С ее мужем сосед знаком не был.

Что стало причиной того, что произошло, неизвестно. Детали установит следствие.

Трагедия произошла 17 августа. Мужчина перерезал горло жене и себе. Врачи "скорой" госпитализировали мужчину в крайне тяжелом состоянии. Женщину, которой около 35 лет, спасти не удалось.