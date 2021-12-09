За подделку Covid-документов впервые посадили

Мужчина из Кривого Рога хотел продать сертификат. Фото: Национальная полиция

42-летнего криворожца приговорили к двум годам лишения свободы за подделку международного свидетельства о вакцинации.

Он пытался продать его за 1,2 тыс. грн, сообщает Полиция Днепропетровской области.

Это первое тюремное заключение за подделку Covid-документов.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в начале ноября 2021 года возле одного из рынков в Покровском районе города Кривого Рога обвиняемый у малознакомого мужчины приобрел печать врача и больницы одной из областей Украины, а также флеш-носитель с готовыми бланками международного свидетельства", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летний подделал "Дію" и создал самый большой канал распространения фальшивки

Мужчина распечатал на принтере бланк международного свидетельства о вакцинации. Сделал на нем ложные оттиски печатей и попытался продать.

Октябрьский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года и один месяц.

В Украине разрабатываются правовые нормы освобождения от уголовной ответственности тех, кто купил поддельный сертификат, но не пользовался им и хочет действительно вакцинироваться.