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четверг, 09 декабря 2021 09:17

За подделку Covid-документов впервые посадили

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За подделку Covid-документов впервые посадили
Мужчина из Кривого Рога хотел продать сертификат. Фото: Национальная полиция

42-летнего криворожца приговорили к двум годам лишения свободы за подделку международного свидетельства о вакцинации.

Он пытался продать его за 1,2 тыс. грн, сообщает Полиция Днепропетровской области.

Это первое тюремное заключение за подделку Covid-документов.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в начале ноября 2021 года возле одного из рынков в Покровском районе города Кривого Рога обвиняемый у малознакомого мужчины приобрел печать врача и больницы одной из областей Украины, а также флеш-носитель с готовыми бланками международного свидетельства", – говорится в сообщении.

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Мужчина распечатал на принтере бланк международного свидетельства о вакцинации. Сделал на нем ложные оттиски печатей и попытался продать.

Октябрьский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года и один месяц.

В Украине разрабатываются правовые нормы освобождения от уголовной ответственности тех, кто купил поддельный сертификат, но не пользовался им и хочет действительно вакцинироваться.

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Дата
09
декабря

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