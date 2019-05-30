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четверг, 30 мая 2019 08:31

За ночь обокрали три церкви

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За ночь обокрали три церкви
Воры украли в цервях древние иконы, крестики и денежные пожертвования. Фото: storyfox.ru

В трех церквях Киевщины в ночь на 30 мая украли старинные иконы.

"Священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района сообщил, что из церкви ночью похитили икону Божьей матери, ее стоимость устанавливается. Из церкви в с. Калита Броварского района украли серебряные крестики, пожертвование в виде денежных средств и старинные иконы XVII-XIX веков", - сообщила полиция Киевщины в Facebook.

В Вышгороде из церкви исчезли пять икон XIX-XX вв. Во всех случаях злоумышленники проникли в религиозных сооружений ломая замки на дверях.

Правоохранители проводят следственные действия.

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В Вышгородском районе Киевской области вор обокрал несколько церквей. Его приметы сообщили настоятелям местным храмов.
Задержали преступника в селе Старые Петровцы. Полицию вызвал настоятель храма, который заметил подозрительного мужчину.

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