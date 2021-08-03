"За ним не следили, но стал осторожнее" - девушка Шишова рассказала о последних днях его жизни

В Киеве нашли в петле гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне во время пробежки. Фото: t.me/beldomua

Лидеру Белорусского дома в Украине Виталию Шишову, которого нашли повешенным в Киеве, прямых угроз не поступало. На то, что за ним следят, тоже не жаловался. Однако стал осторожнее и внимательнее.

О последних днях белорусского активиста рассказала его любимая Божена Жолудь. Они вместе с белорусской Речицы переехали в Киев после преследования со стороны белорусских властей.

"У Виталия не было ни родителей, ни семьи - все погибли. Работал патриотом-фрилансером. Он не жаловался на то, что за ним наблюдают. Но в последнее время Виталий стал внимательнее - иногда смотрел, какие машины подъезжают, какие из них уезжают. Прямых угроз Виталию не было, но у него было плохое предчувствие. Он мне этого не сказал, но написал одному из наших знакомых за неделю до трагедии: "У меня плохое предчувствие, если уж на то пошло, присмотри за Боженой". К Виталию не подходили посторонние. Однажды ко мне на улице в центре города подошли люди - как оказалось, меня снимали на видео ", - рассказала Божена, передает белорусская редакция "Радио Свобода".

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Пробежки для Виталия ни были традиционными, добавила. Бегал по желанию. В поведении ничего необычного или странного ни до трагедии, ни в день исчезновения не заметила.

"Мы болели неделю, лежали в постели, смотрели фильмы. Конечно, настроение у больного не было приподнятым, но дурных мыслей у Виталия не было. Он не мог покончить жизнь самоубийством. У него не было причин для этого. И он не мог так поступить со мной. У нас были общие планы на будущее", - добавила Божена.

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию. Мужчину нашли повешенным 3 августа.