За Навальным вылетел самолет из Германии

Навальному стало плохо в самолете. Фото: Reuters

Германия направит медицинский самолет в Россию за оппозиционером Алексеем Навальным, которого отравили.

Борт с медоборудованием и специалистами должен был вылететь в час ночи по киевскому времени 21 августа, сообщает AFP со ссылкой на представителя немецкой неправительственной организации.

Помощь оппозиционеру готова предоставить больница Шарите в Берлине. Немецкие медики находятся в контакте с российскими властями для получения необходимых разрешений на транспортировку.

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Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию умышленного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.