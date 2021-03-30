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вторник, 30 марта 2021 19:00

За генералом Кононенко незаконно следили: видео

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За генералом Кононенко незаконно следили: видео
российские наемники продолжают нарушать режим тишины. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня.

У Авдеевки и Песков боевики вели огонь из противотанковых гранатометов, а в пригороде Широкино применили крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщает штаб ООС.

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Неподалеку Троицкого оккупанты обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российские наемники проводили инженерное оборудование своих позиций.

Потерь среди украинских воинов нет. О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

На полигоне "Широкий лан" построили новый лагерный городок для военных. Оно создано по новым подходам и является уникальным для Украины.

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