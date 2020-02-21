В Днепре за гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах. Фото: dnepr.express

В Днепре возле гаражей во дворе дома по ул. Набережная Победы, 134 местные дети нашли полуголую девушку в крови и ранах.

По предварительной информации, ее изнасиловали, пишет "Днепр оперативный".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве

Девушке на вид 14-16 лет. Пострадавшая госпитализирована в одну из больниц города. По рассказам очевидцев, она могла там находится еще с ночи.

На месте работает полиция. Подробности выясняются.

В Бердичеве Житомирской неизвестный пытался изнасиловать женщину. Когда она начала сопротивляться - ранил ножом в шею, а потом положил на железнодорожные рельсы.