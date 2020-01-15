За Дыминского взялась СБУ

Львовский бизнесмен Петр Дыминский два года находится в розыске по подозрению в совершении смертельного ДТП. Фото - Твой город

Дело украинского бизнесмена, владельца футбольного клуба "Карпаты" 65-летнего Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, передали Службе безопасности Украины.

До этого расследование велось управлением Национальной полиции во Львовской области.

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6 декабря прошлого года генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил подследственность дела, говорится в материалах суда. Однако причины изменения не указаны.

Дыминский находится в розыске. Заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

18 августа 2017 года автомобиль, которым скорее всего управлял Петр Дыминский, попал в ДТП в Яворовском районе Львовской области, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила. Вину за аварию взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ, но это оказалось неправдой. Через три дня, 22 августа 2017 года, Петр Дыминский выехал за границу и с тех пор не возвращался в Украину.