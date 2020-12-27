За 2 недели трижды захватывали заложников

Трижды за 2 недели в Украину захватывали заложников.

Ход дел, как освобождали заложников и где сейчас террористы - вспоминает Gazeta.ua.

Утром 21 июля на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривош закрылся в автобусе с 13 пассажирами междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". А депутаты, судьи и министры публично признали себя террористами в законе.

Автор: lutsk.rayon.in.ua В Луцке 44-летний Максим Кривош закрылся в автобусе с 13 пассажирами междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка

Заложников Кривош удерживал 12 часов. Затем сдался. Находился под стражей. В ноябре его по решению Луцкого горрайонного суда Волынской области отправили на 2 месяца в Львовскую областную психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

Автор: pravda.com.ua Заложников Кривош удерживал 12 часов. Затем сдался

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23 июля недалеко от автомастерской на ул. Остапа Вишни в Полтаве 32-летний Роман Скрипник взял в заложники начальника Полтавского областного управления уголовного розыска Виталия Шияна. В тот день Романа пришли задерживать по подозрению в автокраже. Через несколько часов освободил заложника и сбежал. Был в розыске 9 суток. Полицейские его заметили вблизи села Опошня Зеньковского района. Скрипник снова захватил в заложники полицейского. Грозился взорвать гранату, выдернул чеку. Романа застрелил снайпер, через 3 секунды сдетонировала взрывчатка. Заложник успел отбежать на безопасное расстояние. Скрипник был ранее судим за кражи и наркотики. Разведен. Имеет 11-летнего сына.

Автор: facebook.com/anton.gerashchenko.7 Полтавец 32-летний Роман Скрипник дважды брал в заложники полицейских. Погиб от пули снайпера при задержании

После обеда 3 августа в отделение "Универсал Банка", в столичном бизнес-центре "Леонардо", пришел человек с рюкзаком и чемоданом. Сказал, что у него бомба. Требовал вызвать полицию и журналистов.

Автор: facebook.com/anton.gerashchenko.7 Гражданин Узбекистана 32-летний Сухроб Каримов удерживал заложников в столичном банке. Его скрутили силовики, которые зашли под видом телевизионщиков

Нападавшим оказался гражданин Узбекистана 32-летний Сухроб Каримов. Под видом телевизионщиков к нему зашли двое силовиков, скрутили. Взрывчатки в его вещах и в помещении не нашли. В сумках были трусы, футболки, джинсы. Был под стражей. 4 декабря по решению Печерского райсуда Киева был отправлен в специализированную больницу в Глеваху для оказания психиатрической помощи. Решение было принято, несмотря на результаты психолого-психиатрической экспертизы.

В Мариуполе злоумышленник захватил в заложницы 3 работниц банка 10 декабря. Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, взрывное устройство. Мужчина закрыл 3 работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будет выполнено его требования. Нападающий требовал позвать начальнику полиции города, спецподразделению КОРД и журналистам. Злоумышленника обезвредили и задержали. Им оказался 30-летний житель города Торецк. Заложниц освободили. Нож и подозрительный предмет изъяли. Коробку проверили взрывотехники: опасных предметов не обнаружили.