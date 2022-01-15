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суббота, 15 января 2022 03:08

Взяточника из офиса генпрокурора арестовали в зале суда

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Взяточника из офиса генпрокурора арестовали в зале суда
Детективы НАБУ поймали взяточника в офисе генпрокурора. Фото: НАБУ

Чиновника офиса генерального прокурора арестовали из-за вымогательства взятки в размере 4 миллионов гривен.

Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд.

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Речь идет о заместителе начальника одного из отделов офиса генпрокурора Захаре Антипове.

Мера пресечения будет действовать до 13 марта этого года, ее альтернативой определен залог в размере 2 млн. 471 тыс. грн.

Антипова взяли под стражу в зале суда.

При внесении залога на него будут возложены дополнительные обязанности, в частности: не отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора; сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт для выезда за границу.

Антипов предложил предпринимателю за вознаграждение помочь с закрытием уголовного производства. А также вернуть изъятое в ходе обысков имущество.

Сотрудник прокуратуры предложил бизнесмену предоставить ему 100 тысяч долларов якобы для дальнейшей передачи руководству офиса генпрокурора. В последствии он увеличил сумму до 150 тысяч долларов. К противоправным действиям он привлек посредника, также получившего подозрение.

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