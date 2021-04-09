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Взятки и поддельные ПРЛ-тесты: украинцы по возвращению из-за границы пытаются обойти обсервацию

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Взятки и поддельные ПРЛ-тесты: украинцы по возвращению из-за границы пытаются обойти обсервацию
Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, пытаются избежать обсервации. Для этого они предлагают пограничникам взятки и показывают поддельные справки о прохождении ПРЛ-теста Фото: zaxid.net

Украинцы, возвращающиеся домой из-за границы, пытаются избежать обсервации.

Для этого они предлагают пограничникам взятки и показывают поддельные справки о прохождении ПЦР-теста, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Только за неделю 32 человека пытались подкупить пограничников Львовского, Мукачевского, Чопского и Луцкого пограничных отрядов. Граждане, которые въезжали в Украину из-за границы, предлагали пограничникам взятки в размере 3650 тис. грн, €345, 350 злотых и другое: за пропуск через государственную границу Украины без прохождения обсервации или самоизоляции, за отсутствие у них страхового медицинского сертификата, покрывающего расходы на лечение COVID-19, а также за беспрепятственное пересечение государственной границы гражданами, имеющими запрет на выезд.

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Также на пункте пропуска "Краковец" 28-летний житель Львовской области показал пограничникам поддельную справку о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.

"28-летний житель Львовщины направлялся из Польши в Украину. При изучении документа было установлено, что бланк существенно отличается от оригинального. Пограничники позвонили в медицинское учреждение, указанное в справке, и там подтвердили, что данный гражданин не был пациентом их лаборатории", - говорится в сообщении.

Обо всех инцидентах пограничники сообщили правоохранителям.

В Кременчуге Полтавской области в салоне общественного транспорта произошел конфликт между пассажирами. Мужчина сделал замечание женщине по поводу неправильно одетой маски, на что она его обругала. Очевидцы засняли конфликта на видео и выложили в соцсети.

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